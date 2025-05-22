Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України перебувають лише на початковій стадії.

Читайте також Геть з газової голки: чому Німеччина повертається до атомної ери після закриття всіх АЕС

Швидкого завершення війни в Україні не буде

За його словами, швидкого вирішення не буде, і процес може затягнутися на багато тижнів або навіть місяців.

Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців,

– сказав Мерц під час свого виступу 22 травня.

Він також підтвердив постійну військову підтримку України з боку Німеччини, додавши, що Берлін активно працює над дипломатичним вирішенням конфлікту.

Ми справді не втрачаємо жодної можливості досягти дипломатичного рішення. Але ми знаємо, що не зможемо зробити цього швидко,

– наголосив канцлер.

Мерц окремо наголосив на важливості єдності Заходу. За його словами, координація з партнерами з Європейського Союзу та співпраця з американськими законодавцями залишаються ключовими елементами німецької стратегії.