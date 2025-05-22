Еще несколько лет назад Германия была символом антиядерной политики. После катастрофы на японской "Фукусиме" в 2011-м правительство Меркель объявило о безвозвратном отказе от атомной энергетики, закрыло АЭС и сделало ставку на ветровую и солнечную генерацию.

Однако мир изменился. Вторжение России в Украину, газовый кризис в Европе, инфляция и новая геополитическая реальность поставили перед Берлином новые вопросы. В частности, не стал ли отказ от АЭС преждевременной ошибкой?

В 2025-м новое правительство Германии де-факто открыло двери для ядерного будущего. Речь идет не столько о перезапуске старых станций, а о ставке на новые технологии – малые модульные реакторы (SMR) и даже термоядерный синтез. Что стоит за этой трансформацией – читайте в материале 24 Канала.

Почему Германия меняет курс и при чем здесь Франция

Германия отказалась от многолетней оппозиции к ядерной энергетике, сделав первый реальный шаг к потеплению в отношениях с Францией. Об этом свидетельствует изменение позиции нового правительства во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцем, говорится в недавнем материале Financial Times.

Берлин сообщил Парижу, что больше не будет блокировать инициативы Франции по приравниванию атомной энергетики к возобновляемым источникам энергии в законодательстве ЕС, сообщают французские и немецкие чиновники.

Это решение снимает один из главных споров между двумя странами, который ранее тормозил принятие энергетической политики Евросоюза – в частности в условиях кризиса после полномасштабного вторжения России в Украину.

Немцы говорят нам: мы будем очень прагматичными в отношении ядерной энергии,

– заявил высокопоставленный французский дипломат, привлеченный к переговорам.

По его словам, все предубеждения против атомной энергетики, которые еще остаются в законодательстве ЕС, будут устранены.

Немецкий чиновник назвал это изменение решительным поворотом политики.

В то же время канцлер Мерц исследует возможности присоединения Германии к "ядерному зонтику" Франции как потенциального сдерживающего фактора против дальнейшей агрессии со стороны России.

Мы наконец готовы вести с Францией разговор о ядерном сдерживании Европы. Лучше поздно, чем никогда,

– подчеркнул представитель немецкого правительства.

Аналитики считают, что сближение Берлина и Парижа заметно облегчит принятие решений в сфере энергетики на уровне ЕС. "Это политически важный шаг. Мерц также думает о "ядерном зонтике" для Европы", – отметил Гюнтрам Вольф, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel.

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Изменение курса Берлина – часть более широкой стратегии Мерца по восстановлению франко-германского сотрудничества, которое, по оценкам экспертов, является предпосылкой для принятия ключевых решений на уровне ЕС. По словам Ларса-Гендрика Реллера, профессора бизнес-школы ESMT и бывшего советника Ангелы Меркель, когда Франция и Германия действуют согласованно – Европа движется вперед.

Важно! Мерц, который победил на выборах в феврале, неоднократно критиковал решение о выходе из атомной энергетики, принятое в 2011 году правительством под руководством Ангелы Меркель.



Он также осуждал своего предшественника Олафа Шольца за закрытие последних трех атомных станций в разгар энергетического кризиса. Несмотря на это, новый канцлер не планирует запускать традиционные АЭС, но объявил об инвестициях в новейшие технологии, в частности малые модульные реакторы и ядерный синтез – в отличие от разделения, синтез не оставляет долгоживущих радиоактивных отходов.

Франко-германское сближение в вопросе энергетики подкрепляется ростом поддержки атомной энергии по всей Европе после рекордного роста цен на газ, вызванного российской агрессией. Сейчас только Австрия остается единственной страной ЕС, которая твердо выступает против атомной энергетики. Зато такие страны, как Нидерланды и Бельгия, которые ранее планировали закрытие АЭС, изменили свою позицию и возвращаются к развитию отрасли.

В письме к Еврокомиссии, которое оказалось в распоряжении Financial Times, министры из 12 стран-членов ЕС призвали признать "дополняемый характер" ядерной и возобновляемой энергетики. Они также выступили за обновление данных о состоянии атомной отрасли в ЕС, чтобы предоставить государствам больше оснований для государственной поддержки новых ядерных проектов и подать четкий сигнал бизнесу и инвесторам.

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Германия, которая в прошлом году обеспечила более 60% потребления электроэнергии за счет "зеленых" источников, долгое время выступала против попыток Франции продвинуть атомную энергетику как "зеленую". Французская же энергосистема на 70% зависит от атомных реакторов.

Беспокойство Берлина частично объяснялось опасениями, что французская промышленность получит конкурентное преимущество благодаря 56 реакторам, в то время как немецкий бизнес продолжает страдать от высоких цен на газ после отказа от российского топлива. В то же время в коалиции Шольца были "зеленые" – последовательные противники атомной энергетики.

Это противостояние привело к длительным дебатам относительно упоминания термина "низкоуглеродный" – как намек на атомную энергию – в европейском законодательстве. Особенно это касалось вопросов производства "зеленого" водорода, который Германия считает ключевым для декарбонизации промышленности.

Чтобы гарантировать энергетический суверенитет и уважение к национальному выбору, мы призываем положить конец дискриминации низкоуглеродных источников энергии – как ядерных, так и возобновляемых – на уровне ЕС,

– заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита Мерца в Париж 7 мая.

Как Германия выходила из атома

Более десятилетия назад, до начала российской агрессии против Украины, энергетический курс Германии был совсем другим. В марте 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", правительство Ангелы Меркель остановило продление сроков службы старых реакторов, а затем приняло закон о досрочном закрытии восьми АЭС и окончательном выходе из ядерной энергетики до 2022 года.

Это решение поддержали более 80% депутатов Бундестага, а опросы общественного мнения показывали широкую поддержку атомного ухода. На фоне этого в Германии усилилась роль антиядерного движения и "зеленых": например, осенью 2011-го они впервые получили должность главы правительства самой развитой земли страны – Баден-Вюртемберга.

В целом политика отказа от АЭС была начата еще в начале 2000-х и окончательно закреплена решением 2011 года.

Какой была немецкая ядерная энергетика

К моменту принятия решения 2011 года Германия эксплуатировала 17 энергоблоков общей мощностью более 20 ГВт, которые давали более четверти всего производства электроэнергии (около 133 ТВт-ч в год). Однако в течение последующих лет "ядерный портфель" быстро сокращался: к концу 2011 года осталось лишь 9 активных реакторов (около 12 ГВт), а к началу 2022-го – всего три блока (4 ГВт).



Последние три АЭС были окончательно отключены 15 апреля 2023 года. Вследствие этого доля ядерной энергии в суммарном энергобалансе ФРГ упала с 29,5% в 2000-м до 11,4% в 2020-м, а уже в 2022 году составляла менее 6%.



С переходом на новые источники доля АЭС в 2023-м фактически обнулилась. В то же время сам ядерный сектор все еще имел значительное экономическое влияние: по оценкам медиа, он поддерживал около 136 тысяч рабочих мест в Германии (29,4 тысячи – напрямую, и 106,9 тысячи – косвенно).

Почему Германия возвращается к атомной энергии

Основные факторы современного разворота Германии касаются энергетической безопасности и международной конъюнктуры.

В частности, следующие:

Российская агрессия против Украины (с 2022 года) поставила под угрозу поставки газа в Европу. Срыв поставок и энергетический кризис с рекордно высокими ценами открыли изъян большой зависимости Германии от российского газа. Это нанесло удар по конкурентоспособности немецкой промышленности, заставило некоторые предприятия искать альтернативные решения и пересмотреть энергостратегии.

(с 2022 года) поставила под угрозу поставки газа в Европу. Срыв поставок и энергетический кризис с рекордно высокими ценами открыли изъян большой зависимости Германии от российского газа. Это нанесло удар по конкурентоспособности немецкой промышленности, заставило некоторые предприятия искать альтернативные решения и пересмотреть энергостратегии. Энергетический кризис и рыночные цены . Стремительное подорожание энергоресурсов 2022–2023 годов способствовало поиску стабильных и более дешевых источников электроэнергии. В разгар кризиса значительная часть общественности и бизнеса склонялись к идее временно продолжить работу закрытых АЭС, чтобы избежать риска дефицита или роста цен.

. Стремительное подорожание энергоресурсов 2022–2023 годов способствовало поиску стабильных и более дешевых источников электроэнергии. В разгар кризиса значительная часть общественности и бизнеса склонялись к идее временно продолжить работу закрытых АЭС, чтобы избежать риска дефицита или роста цен. Давление Франции и ЕС. Французское правительство, которое обеспечивает около 70% электроэнергии атомными станциями, активно продвигает идею признать АЭС "зеленой" энергией. На уровне ЕС долгое время шли споры о включении ядерной энергии в "зеленые" технологии. Новая немецкая власть отменила свое длительное блокирование этой инициативы.

Французское правительство, которое обеспечивает около 70% электроэнергии атомными станциями, активно продвигает идею признать АЭС "зеленой" энергией. На уровне ЕС долгое время шли споры о включении ядерной энергии в "зеленые" технологии. Новая немецкая власть отменила свое длительное блокирование этой инициативы. Внутреннее давление. Кандидаты CDU/CSU в предвыборной кампании призывали рассмотреть продолжение работы остановленных реакторов и разработку маломодульных реакторов и термоядерного синтеза. И даже радикальные партии (AfD) требовали полной ревизии фазы отказа от АЭС. Этот перелом в политическом курсе отражен в коалиционной программе: отказ от существующего "атомаусштига" (выхода из атомной энергетики) не упоминается, вместо этого заявлено об инвестициях в новые ядерные технологии.

Новая стратегия: что будет с немецким атомом

Новое правительство категорически не планирует возвращаться к старым атомным электростанциям. Вместо этого в качестве технологии будущего названы малые модульные реакторы (SMR) и термоядерный синтез. В частности, партийные программы CDU/CSU прямо предусматривают исследование SMR-технологий и даже строительство первых демонстрационных синтезных реакторов в Германии.

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Например, одна из компаний уже подписала соглашение о создании пилотного термоядерного реактора на площадке бывшей АЭС Библис до 2035 года. В то же время поддержка угольной и газовой генерации временно усиливается для страховки энергосистемы.