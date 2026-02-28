Мирный процесс под угрозой: Россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит, –СМИ
- Россия может выйти из трехсторонних мирных переговоров, если Украина не согласится уступить территорию.
- Следующие переговоры, запланированы на начало марта, могут стать решающими для заключения мирного соглашения.
Российская сторона рассматривает возможность приостановления трехсторонних мирных переговоров по окончанию войны, если Украина не согласится уступить территорию.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, которые ознакомлены с мирным процессом.
Как позиция России в вопросе переговоров?
По словам собеседников издания, российские чиновники все больше склоняются к тому, что нет смысла продолжать переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территории.
Источники сообщают, что следующие трехсторонние переговоры, которые запланированы на начало марта, станут решающими в вопросе того, смогут ли стороны договориться об окончании войны и заключении мирного соглашения.
Россия, вероятно, уйдет с переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки,
– цитирует источники издание.
Один из собеседников уточнил изданию, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении только в случае согласия Украины на полный вывод войск из Донецкой области, после чего состоится саммит.
Речь идет о трехсторонней встрече на уровне лидеров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в рамках которой утвердят соглашение, что приведет к "взаимному выводу" армий обеих сторон.
Bloomberg отмечает, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах. Киев настаивает, что часть Донецкой области, которую контролирует Украина, является жизненно важной для защиты от повторного нападения.
Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов о комментарии. Ранее он сообщал пропагандистским СМИ о подготовке к следующему раунду переговоров, хотя Москва не видит "существенных изменений" в процессе.
"Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии", – добавляет источник.
Отмечается, что в этом году переговорные группы США, Украины и России дважды встречались в Абу-Даби и на прошлой неделе в Женеве. Во всех других вопросах, которые поднимали на мирных переговорах, почти пришли к согласию.
Что известно о мирном процессе сейчас?
- Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа России от трехсторонней встречи война может приобрести длительный характер. Ключевую роль в развитии событий будут играть США и уровень вовлеченности Европы.
- Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в Абу-Даби в начале марта. Украина поддерживает идею встречи на уровне лидеров. Продолжается подготовка к этим переговорам, президент обсудил это с Умеровым.