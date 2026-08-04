В России заявили о готовности к переговорам с Украиной, но выдвинули условие

В России заявили о готовности к переговорам о прекращении войны против Украины. Однако подчеркнули, что у них есть определенные условия.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

При каком условии Россия готова начать переговоры?

В Москве в очередной раз пытаются представить себя стороной, которая якобы открыта для диалога, одновременно выдвигая собственные условия. По словам представителя российского МИД, Москва якобы готова к переговорному процессу по Украине, если западные страны изменят свою позицию.

Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада,

– заявил Галузин.

В то же время российский чиновник не уточнил, какие именно шаги должен предпринять Запад для начала переговоров. Москва традиционно не объясняет, означает ли ее готовность к диалогу реальную готовность к компромиссам или пересмотру своих требований.

Напомним, США ищут новые подходы для активизации переговорного процесса между Украиной и Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, ближайшие недели могут быть насыщены дипломатическими событиями, которые потенциально способны способствовать прогрессу в попытках завершить войну.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что главное – не срок начала переговоров, а результат, с которым Украина выйдет из этого процесса. Он отметил, что конкретного механизма со стороны США пока нет, поэтому не стоит привязывать ожидания к отдельным датам или дедлайнам.

Россия до сих пор считает, что может достичь своих целей военным путем, однако стратегически война для Москвы зашла в тупик. А осенью враг может готовить новую волну мобилизации.

Глава Офиса Президента отметил, что переговорный процесс фактически не прекращался, однако его активная фаза сейчас находится на паузе. Украина, по словам представителей власти, должна сохранять силу и единство, чтобы иметь сильные позиции при возможных договоренностях.