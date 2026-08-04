Про це сказав заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін.

За якої умови Росія готова почати переговори?

У Москві вкотре намагаються представити себе стороною, яка нібито відкрита до діалогу, водночас висуваючи власні умови. За словами представника російського МЗС, Москва нібито готова до переговорного процесу щодо України, якщо західні країни змінять свою позицію.

Росія готова до переговорів щодо України при зрілому підході Заходу,

– заявив Галузін.

Водночас російський посадовець не уточнив, які саме кроки Захід має зробити для початку переговорів. Москва традиційно не пояснює, чи означає її готовність до діалогу реальну готовність до компромісів або перегляду своїх вимог.

Нагадаємо, США шукають нові підходи для пожвавлення переговорного процесу між Україною та Росією, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, найближчі тижні можуть бути насиченими дипломатичними подіями, які потенційно здатні додати прогресу у спробах завершити війну.

Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що головним є не термін початку переговорів, а результат, із яким Україна вийде з цього процесу. Він зазначив, що конкретного механізму від США поки немає, тому не варто прив’язувати очікування до окремих дат чи дедлайнів.

Росія досі вважає, що може досягти своїх цілей військовим шляхом, однак стратегічно війна для Москви зайшла у складне становище. А восени ворог може готувати нову хвилю мобілізації.

Керівник Офісу Президента зазначив, що переговорний процес фактично не припинявся, однак його активна фаза наразі перебуває на паузі. Україна, за словами представників влади, має зберігати силу та єдність, щоб мати сильні позиції під час можливих домовленостей.