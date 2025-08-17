Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что давление на Россию должно заставить ее сесть за стол переговоров. В то же время он добавил, что достигать прекращения огня перед этим не обязательно.

Рубио отметил, что США сконцентрированы на подписании сторонами окончательного мирного соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Рубио в эфире NBC News.

Что Рубио заявил о мирном соглашении между Украиной и Россией?

Единственный способ завершить эту войну – заставить россию согласиться,

– Рубио.

Он добавил, что нет смысла объявлять в Украине прекращение огня, ведь речь идет о самом мирном соглашении.

Напомним, Рубио заявил, что для мирного соглашения между Украиной и Россией необходимы уступки с обеих сторон. США предлагают соглашение, которое предусматривает уступки с обеих сторон, поскольку ни одна из них не собирается капитулировать.

Ранее Виткофф заявил, что Москва пошла на уступки по 5 областям Украины по итогам переговоров с американской стороной. США и Россия договорились о "надежных гарантиях безопасности", в частности "защите по статье 5 от Соединенных Штатов".