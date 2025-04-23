Рубио передумал ехать в Лондон после заявления Зеленского о Крыме, – CNN

Госсекретарь США Марко Рубио не прибудет на переговоры по Украине в Лондоне, которые должны состояться в среду. Причина официально не признана, но понятна –Киев отверг ключевую деталь американского предложения мирного соглашения.

По официальной версии Госдепартамента, причиной стали "логистические трудности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Рубио отменяет визит в Лондон после отказа Украины на предложение Трампа

Вместо Рубио США будет представлять специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России – Кит Келлог. Переговоры станут продолжением предварительных консультаций, которые на прошлой неделе прошли в Париже с участием дипломатов США, Великобритании, Франции и Германии.

Ожидалось, что Рубио примет участие в обсуждениях с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, но представитель Госдепартамента Тэмми Брюс во вторник заявила, что он больше не будет присутствовать из-за "логистических проблем".

Как сообщает CNN, предложение США предусматривает признание контроля России над Крымом. Огонь по всей линии фронта будет прекращен.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сказал, что он открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.

Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции,

– сказал Зеленский.

В заметке на X Рубио сказал, что он имел "продуктивный разговор" с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, который проводит встречу в среду, и что он надеется на дальнейший разговор "с Соединенным Королевством и Украиной позже.

По словам Рубио и Государственного департамента, обеим сторонам были представлены широкие рамки, чтобы определить, можно ли сузить разногласия за короткий промежуток времени. Есть еще кусочки рамок, которые нужно заполнить, и США планируют работать над этим с европейцами и украинцами на этой неделе, сказал чиновник CNN.

Между тем специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе для переговоров с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила во вторник, что переговоры, "надеюсь, движутся в правильном направлении", и отказалась сказать, как может выглядеть "отступление" от мирных усилий для США. Ранее Рубио говорил, что Вашингтон может отказаться от своих усилий по прекращению конфликта, если не будет признаков прогресса.

В понедельник Путин впервые открыто допустил возможность прямых переговоров с Украиной о прекращении обстрелов гражданских объектов. В то же время он добавил, что необходимы дальнейшие обсуждения относительно того, как определить гражданскую цель.