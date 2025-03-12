Теперь мяч на стороне России, – Рубио заявил, что Киев разделяет видение мира Трампа

Украина разделяет видение Дональда Трампа о необходимости окончания войны, которую начала Россия. Теперь инициатива по прекращению огня на стороне Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова государственного секретаря США Марка Рубио после переговоров с Украиной, цитирует CNN.

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Что сказал Рубио о готовности Украины и России к миру

Американский дипломат отметил, что сегодня представители его страны сделали предложение, которое украинцы приняли – заключить перемирие и начать немедленные переговоры для завершения конфликта.

Речь идет о длительном и устойчивом окончании с учетом интересов украинцев, их безопасности и способности процветать как нация. Сначала это будет 30-дневное перемирие.

Теперь мы надеемся донести это предложение до россиян, и мы надеемся, что они согласятся и скажут: "Да", миру. Теперь мяч на их поле,

– заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что главная цель президента США – желание, чтобы война закончилась.

"Я считаю, что сегодня Украина сделала конкретный шаг в этом направлении. Надеемся, россияне ответят взаимностью", – сказал госсекретарь США.

Кроме того, Марко Рубио отметил, что Вашингтон передаст Москве "несколькими каналами" предложения о прекращении огня в Украине. Переговоры США с Москвой также состоятся в ближайшее время.

Как прокомментировали привлечение США к миру в ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, который представлял украинскую делегацию во время переговоров с США в Джидде, отметил, что США продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

Мы ценим поддержку Президента Дональда Трампа, Конгресса и американского народа. Именно Соединенные Штаты имеют все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях. Мы услышали четкое подтверждение их готовности работать вместе с нами, вместе с нашими европейскими партнерами,

– отметил он.

Ермак также подчеркнул, что одним из ключевых решений встречи стало немедленное восстановление американской помощи Украине, в частности в сфере безопасности и обмена разведданными. По словам главы ОП, это важный сигнал для всего мира: поддержка Украины остается неизменной.

"Украина готова принять 30-дневное перемирие, если Россия согласится. Это необходимый шаг для начала работы над реальными гарантиями безопасности и подготовкой финальных условий мирного соглашения. Но теперь ключ в руках Москвы – весь мир увидит, кто действительно стремится к завершению войны, а кто просто играет на время". – резюмировал чиновник.