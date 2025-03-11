Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Марко Рубио. Вашингтон выступил с инициативой о прекращении огня и немедленного начала переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также Украина и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде

США предлагают 30-дневное прекращение огня

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Украина приняла это предложение, а договоренность должна обеспечить "прочное и устойчивое" завершение конфликта.

После переговоров в Джидде Соединенные Штаты передадут России украинскую инициативу о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Лучшее, что могут сделать россияне, – это просто согласиться на предложение украинской стороны, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Это будет лучший "жест доброй воли", который мы можем ожидать,

– подчеркнул Рубио.

Официально Кремль пока не комментировал инициативу, однако, по словам представителей Госдепа, США рассчитывают на позитивный сигнал от Москвы. Между тем Вашингтон продолжает консультации с союзниками относительно дальнейших шагов для поддержки Украины.