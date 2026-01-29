Переговоры по войне в Украине сводятся к территориальным претензиям на Донецкую область, – Рубио
- Марко Рубио отметил, что ключевой вопрос в переговорах по прекращению войны в Украине касается территориальных претензий на Донецкую область.
- США уже договорились о гарантиях безопасности, которые начнут действовать после завершения войны, с размещением европейских войск при поддержке Вашингтона.
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ключевой вопрос, оставшийся в переговорах по прекращению войны в Украине. Речь идет о территориальных претензиях в отношении Донецкой области.
Об этом Марко Рубио сказал во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам 28 января.
К теме Россияне это разгадали: аналитик ответил, почему Трамп не осуждает атаки по Украине
Что сказал Рубио о переговорах и вопросах Донецкой области?
Марко Рубио заявил, что сейчас идет активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать взгляды Украины и России по вопросу Донецкой области.
Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложный вопрос, но со всем тем, работа над ним продолжается,
– сказал американский госсекретарь.
Он признал, что для Украины даже сама идея говорить о возможной смене территорий является политически чрезвычайно сложной. В то же время Рубио обратил внимание и на ситуацию в России: по его словам, там уже два с половиной года убеждают общество, что война якобы идет к "убедительной победе". Поэтому, мол, россияне могут не понять, почему нужно "отказываться от захваченных земель".
Рубио также описал ход мирных переговоров как одновременно плавный и быстрый и отметил, что постоянно поддерживает контакт со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером – "вероятно, 10 раз в день".
По словам главного американского дипломата, США уже договорились о гарантиях безопасности, однако они начнут действовать только после завершения войны. При этом он отметил, что пока единственная модель гарантий, на которой настаивают партнеры, предусматривает размещение европейских войск с поддержкой Соединенных Штатов.
"Совершенно очевидно, что единственная гарантия безопасности, на которой люди настаивают, – это та, что предусматривает развертывание некоторых европейских войск на местах, но при очень сильной поддержке США", – сказал Марко Рубио.
Что еще раньше говорил Рубио относительно мирных переговоров?
Марко Рубио 28 января заявил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на ближайший раунд переговоров с Россией и Украиной. В то же время, по словам госсекретаря, участие США в переговорах "вероятна".
Рубио также подчеркнул, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, которые предусматривают возможное развертывание европейских войск в Украине при поддержке США. В то же время американский дипломат отметил, что на самом деле гарантией безопасности якобы является именно поддержка со стороны США.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби.