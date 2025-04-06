Имеет сильную позицию: кто из политиков может вести диалог с Путиным по миру

Пока Дональд Трамп пытается достичь прекращения огня, Европа встала перед задачей –избрать страну, лидер которой сможет вести диалог с Владимиром Путиным. Особую роль в этом процессе играют три страны.

Речь идет о Германии, Франции и Великобритании. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак, отметив, что среди лидеров есть только один респектабельный политик, который сможет это сделать.

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Кто действительно способен говорить с Путиным о мире

Политолог отметил, что Европа осознает, что в переговорном процессе по российско-украинской войне ее должна представлять одна страна. Сейчас важную роль играют Франция и Великобритания, а именно Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Также поддержку Украине демонстрирует Германия.

Однако лучшим среди них является именно президент Франции по нескольким причинам:

Он, как лидер Франции, является представителем Европейского Союза (Британия из него вышла);

Лучшая экономика Европы есть у Германии, но она сейчас на этапе формирования правительственной команды;

Франция была одной из первых стран, которая поддержала вступление нашего государства в НАТО, а Макрон активно продвигает идею размещения в Украине иностранных войск.

Макрон выглядит как абсолютно респектабельный деловой политик, способный вести разговор с Путиным. Макрон не связан определенными электоральными политическими расчетами, ему не надо баллотироваться на пост президента в 2027 году. Он может проявлять инициативу без боязни, как ее воспримут французы,

– подчеркнул Постернак.

Он добавил, что Франция – единственная страна в Европейском Союзе, которая имеет ядерное оружие, что является серьезным аргументом в системе международных отношений. Сам Макрон с начала полномасштабного вторжения имел активную коммуникацию с российским диктатором.

Кстати, после удара баллистической ракетой по Кривому Рогу Макрон обвинил Россию в игнорировании мирных усилий США и Украины и призвал к решительным действиям против Москвы. Президент Франции отметил, что стоит прибегнуть к решительным действиям в случае, если Кремль продолжит тянуть время и отказываться от мира.