Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание BILD і МИД Германии. Бербок встретили украинский коллега Андрей Сибига и немецкий посол в Украине Мартин Егер.

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Бербок приехала в Киев

В украинской столице министр встретится с политиками и общественностью. В частности, они обсудят шаги, которые Украина делает на пути к членству в ЕС несмотря на российскую войну.

Бербок заверила, что Германия не оставит на произвол судьбы "своего европейского соседа" – украинский народ. Страна выделит дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарные нужды и стабилизационные меры.

Решение нынешних и будущих правящих партий предоставить дополнительные 3 миллиарда евро на краткосрочную поддержку Украины и выделить еще 8,25 миллиарда евро на военную поддержку до 2029 года является выражением этой твердой межпартийной солидарности и сплоченности,

– отметила Бербок.

Напомним, 1 апреля в Киев также приехал глава МИД Литвы Кястусис Будрис, чтобы "выразить непоколебимую поддержку отважному украинскому народу". Об этом политик написал в Х.