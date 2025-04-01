Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на німецьке видання BILD і МЗС Німеччини. Бербок зустріли український колега Андрій Сибіга та німецький посол в Україні Мартін Єґер.

Дивіться також Росія може бути готовою до війни проти НАТО до 2030 року, – розвідка Німеччини

Бербок приїхала в Київ

В українській столиці міністерка зустрінеться з політиками та громадськістю. Зокрема, вони обговорять кроки, які Україна робить на шляху до членства в ЄС попри російську війну.

Бербок запевнила, що Німеччина не залишить напризволяще "свого європейського сусіда" – український народ. Країна виділить додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи.

Рішення нинішніх і майбутніх керівних партій надати додаткові 3 мільярди євро на короткострокову підтримку України та виділити ще 8,25 мільярда євро на військову підтримку до 2029 року є вираженням цієї твердої міжпартійної солідарності та згуртованості,

– зазначила Бербок.

Нагадаємо, 1 квітня в Київ також приїхав очільник МЗС Литви Кястусіс Будріс, аби "висловити непохитну підтримку відважному українському народу". Про це політик написав у Х.