Во время переговоров в Саудовской Аравии 23 – 25 марта обсуждалась возможность перемирия на Черном море. Тогда российская сторона выдвинула ряд условий для его реализации, передает 24 Канал.

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США не должны больше молчать

По словам Владимира Зеленского, одна из причин, почему Россия не хочет соглашаться на безусловное прекращение огня на Черном море – они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам.

Глава государства подчеркнул, что это очередное доказательство того, что Путин не хочет завершать войну. И именно поэтому нужно применять все формы давления на Россию. Среди них – усиление возможностей Украины защищаться и сохранение санкций.

Украина согласилась на предложение Америки, на предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов – до сих пор ее нет, – ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, кто хочет мира,

– заявил президент.