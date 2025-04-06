Під час переговорів у Саудівській Аравії 23 – 25 березня обговорювалася можливість перемир'я на Чорному морі. Тоді російська сторона висунула низку умов для його реалізації, передає 24 Канал.

Дивіться також Партнери знають, звідки Росія запускала ракети, – Зеленський у зверненні про комбіновану атаку

США не мають більше мовчати

За словами Володимира Зеленського, одна із причин, чому Росія не хоче погоджуватися на безумовне припинення вогню на Чорному морі – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах.

Глава держави наголосив, що це черговий доказ того, що Путін не хоче завершувати війну. І саме тому потрібно застосовувати усі форми тиску на Росію. Серед них – посилення спроможностей України захищатися і збереження санкцій.

Україна погодилася на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів – досі її немає, – очікуємо реакції всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру,

– заявив президент.