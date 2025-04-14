Трамп своими действиями лишь продолжает войну в Украине, – The Telegraph

Несмотря на громкие обещания завершить войну в Украине "за 24 часа", президент США Дональд Трамп пока не прекращает ее, а наоборот продолжает. Администрация Трампа совершает одну ошибку за другой.

Путин только стал смелее во времена Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Трамп "дает карты" Путину

Ожидалось, что до Пасхи Белый дом подпишет соглашение о прекращении огня, однако этого не произошло.

Для Трампа, тщеславного человека, который имеет слабость к помпезности и церемоний, символизм такого достижения был бы действительно очень изящным - и, возможно, он надеялся, что это немного приблизит Нобелевскую премию мира, о которой он мечтает. Окончание войны между Россией и Украиной таким образом, несомненно, стало бы большой победой президента,

– пишут журналисты.

Впрочем, даже несмотря на сообщения о договоренности между Вашингтоном и Москвой о частичном 30-дневном перемирии, серьезных сдвигов в направлении реальных переговоров так и не произошло.

Журналисты отметили, что спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вернулся со встречи с Путиным в Санкт-Петербурге, судя по всему, без особых результатов.

"Очевидно, что Трамп начинает раздражаться из-за того, что Россия тормозит переговоры. Также становится все более очевидным, что Трамп, похоже, больше обеспокоен заключением любого соглашения с Путиным, чем тем, каким может быть конкретное содержание этого соглашения или какие последствия оно имеет для Украины", – добавляет издание.

Особое беспокойство вызвали слова советника Кита Келлога о возможном разделе Украины по аналогии с послевоенным Берлином. Такой сценарий будет означать фактическое признание оккупации четырех украинских областей.

"Вместо того, чтобы склонить Путина к подписанию пунктирной линии соглашения о прекращении огня, топ команда Трампа, скорее всего, подтолкнет российского президента посмотреть, что еще он может из них выжать. Конфликт в Украине пока все еще идет в пользу Путина; он – а не Украина и уж точно не Америка – находится в позиции силы", – резюмируют журналисты.

Издание отмечает, что у Трампа все же остался один козырь – возможность введения санкций против "теневого флота" России, если перемирие не будет согласовано до конца месяца.