Усадить Путина за стол переговоров: лидеры Запада хотят встретиться с Зеленским

После того, как Владимир Зеленский 5 июня написал открытое письмо Путину, дипломатическая активность оживилась. СМИ пишут, что лидеры Франции, Великобритании и Германии хотят встретиться с украинским президентом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Зачем лидеры Запада встретятся с Зеленским?

Такая встреча может состояться уже в выходные, а именно вечером в воскресенье, 7 мая.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути привлечения России к переговорам с целью прекращения войны,

– говорится в статье.

Впрочем, журналисты добавили: планы Зеленского еще могут измениться, и встреча может быть перенесена.

Также СМИ цитирует слова Эммануэля Макрона 5 июня о том, что лидеры трех западных стран встретятся с Зеленским в ближайшие дни.

Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь,

– заявил Макрон.

Bloomberg связало эти мирные усилия с тем, что Украина достигает все большего успеха в дроновых атаках в тылы России. Поэтому Великобритания, Франция и Германия видят возможность привести Путина за стол переговоров.

Интересно, что эти действия поддержал и консервативный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Собственно, заявление Макрона прозвучало в Черногории на саммите Западных Балкан. И Бабиш согласен с ним.

"В ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, у господина Трампа на это нет времени. Он слишком занят Ормузом, и Европа должна взять на себя роль в прекращении войны", – сказал он.

Представители правительств Великобритании и Украины отказались комментировать журналистам эти планы.

Источники в Елисейском дворце рассказали Суспільному, что Макрон 7 июня отправится в Лондон на встречу с Киром Стармером и Фридрихом Мерцем.

После этого трое лидеров встретятся с президентом Зеленским, который также будет находиться в Лондоне. Лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины, усиление давления на РФ, а также работу в рамках Коалиции желающих,

– информирует СМИ.

Politico 5 июня писало, что Макрон может организовать частный ужин в Версале для Трампа. 15 – 17 июня во Франции состоится саммит G7, поэтому есть надежда поддерживать интерес президента США.