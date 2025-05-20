Переговоры между Украиной и Россией могут состояться при участии Европы и США, – Еврокомиссия

Украина и Россия возобновили прямые переговоры по завершению войны. Следующая встреча сторон может состояться при участии представителей Европы и США.

Однако, пока неизвестно, где именно будут проходить переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо.

Смотрите также Трамп заявил, что имеет собственную "красную линию" по переговорам между Украиной и Россией

Что говорят в Еврокомиссии о мирных переговорах

Пиньо считает положительным тот факт, что президент США Дональд Трамп после своего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным позвонил нескольким европейским лидерам, в частности президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По ее словам, стороны согласились, что должны состояться прямые переговоры между Украиной и Россией при участии европейских партнеров и США. Однако пока нельзя сказать, где состоится встреча.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Украина рассматривает возможность встречи, на которой бы присутствовали делегации России, США, стран ЕС и Великобритании. По его мнению, такие переговоры можно провести в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Кроме этого, глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня. А также призвал усилить давление на Россию, которое, по его мнению, будет побуждать страну-агрессора к реальному миру.