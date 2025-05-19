Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

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Зеленский рассказал, что говорил с Дональдом Трампом сегодня дважды. Он указал, что сначала они созвонились отдельно до его разговора с руководителем России, а потом говорили с Президентом Трампом вместе с европейскими лидерами: Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен.

Сейчас определяющее время. Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира,

– говорится в сообщении.

Зеленский сказал, что в начале двустороннего разговора он подтвердил Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, США.

"Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру – это очевидно для всех в мире", – добавил Зеленский.

Также лидер нашей страны в очередной раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.

Турция, Ватикан, Швейцария – мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не надо в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность именно России к таким результативным переговорам,

– отметил президент Украины.

По его словам, они вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в частности встречи переговорщиков и объективную оценку предложений сторон.

Гарант указал, что каждое предложение на столе заслуживает честный взгляд, и именно поэтому в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы.

"Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, – это Путин. Спасибо всем за поддержку такого подхода", – добавил лидер Украины.

Зеленский отметил, что, "если Россия не пойдет на прекращение убийств, если не будет освобождать пленных и заложников, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия и в дальнейшем затягивает войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности реагировали дополнительными санкциями".

"Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру", – подчеркнул президент Зеленский.