США усиливают давление на Украину из-за задержки переговоров: в NYT объяснили причины

Украинские чиновники заявили, что администрация Трампа усиливает давление, чтобы они пошли на уступки России. США теперь стремятся закончить войну до начала лета.

Непонятно, что администрация Трампа готова сделать, если не получит желаемых уступок от Киева. Об этом сообщили в The New York Times.

Смотрите также Украина, Россия и США могут провести переговоры уже на следующей неделе, – Politico

Зачем США начали давить на Украину?

Украина вынуждена искать тонкую грань между выполнением запросов США и защитой собственных интересов, частности в вопросах территориальной целостности и других принципиальных позиций.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится получить политические дивиденды от возможного завершения войны. В то же время дедлайны, которые ранее озвучивала его администрация, менялись и фактически не имели последствий.

Американские представители и в дальнейшем участвуют в переговорах, несмотря на то что Киев отвергает положения, которые считает выгодными для России и которые изначально были предложены именно США.

Как Зеленский реагирует на давление со стороны США?

Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что США давят на Киев сильнее, чем на Москву, хотя в этой войне агрессором является Россия.

Мы хотим, чтобы война закончилась так, чтобы удовлетворить американский и украинский народы. Даже компромиссы должны быть справедливыми. Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом другие документы,

– заявил президент Украины.

На прошлой неделе Зеленский также заявил, что США хотят завершить войну до июня из-за их политического графика. Украинский лидер также предположил, что накануне промежуточных выборов внимание администрации Трампа может сместиться с Украины на внутренние дела.

В издании отметили, что в Киеве многие сомневаются, что Владимир Путин согласится на соглашение с такими гарантиями безопасности, которые Украина считает достаточно надежными.

Что известно о ходе мирных переговоров?