Тайный план Трампа рассорить Китай и Россию потерпел крах: почему не работает "стратегия Никсона"

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Дональд Трамп сдает Украину и европейскую безопасность Москве. Впрочем, своих "тридцать серебряников" за это он так и не получил.

Доказательства этого стали очевидными во время трехдневного дипломатического поражения – переговоров в Стамбуле, которые длились с 14 по 16 мая. Именно там российские требования разоблачили истинную цену "мирного плана" Трампа. Провал телефонного контакта между Трампом, Путиным и Украиной показал, как российский лидер использует личные слабости Трампа для манипуляций американской внешней политикой.

Российские переговорщики начали с ультиматума: Украина должна полностью вывести свои войска из четырех областей, которые Москва считает "аннексированными" – Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской. И только после этого якобы можно будет говорить о перемирии. Никаких переговоров, постепенного отвода или международного контроля – только полная капитуляция, как исходное условие.

Когда украинская делегация категорически отвергла это требование, Россия перешла к эскалации: прозвучала угроза захватить еще две области – Сумскую и Харьковскую – с миллионами мирных жителей. Это была не пустая риторика – россияне открыто угрожали семьям украинских переговорщиков, которые принимали участие во встрече.

В завершение, в последний день, глава российской делегации Владимир Мединский озвучил окончательную позицию Москвы: "Россия готова воевать вечно". Другими словами, Кремль и дальше стремится уничтожить украинскую государственность – и будет использовать любые переговоры лишь как прикрытие для новых территориальных посягательств.

Все это свидетельствует об одном: несмотря на годы войны, Трамп так и не понял, почему она началась, кто ее развязал и зачем. Более того, похоже, что он даже не хочет этого знать. Вместо этого он угрожает полностью выйти из конфликта, бросив Украину и Европу на произвол судьбы.

"Искусство заключения соглашений" встречается с правилами игры Путина



Российская делегация во время Стамбульских переговоров 16 мая, 2025 года / Фото росСМИ

Этот самопровозглашенный мастер "Искусства заключения сделок" – одноименной книги, автором которой при этом был даже не он – продемонстрировал, что в переговорах с Путиным он, по его же собственному выражению, "лузер" и "простак".

Сдаваясь Путину и отказываясь от общей жесткой позиции США и Европы относительно санкций, Трамп фактически предал Украину, европейских союзников Америки и углубил раскол в рамках НАТО – раскол, созданный в значительной степени его же администрацией. Все эти проявления "гениальности" Трампа, которой он так хвастается, принесли пользу только Владимиру Путину, который за эти достижения не заплатил никакой цены.

Уступки Трампа России – это "превентивная капитуляция", которую британский эксперт Найджел Гулд-Дэвис назвал “стратегической капитуляцией”, то есть сдачей позиций, даже несмотря на преимущество.

Переговоры с Россией об Украине без участия Киева, предыдущие обещания не принимать Украину в НАТО, а также принуждение Украины к территориальным уступкам еще до начала формальных переговоров – все это свидетельство иллюзий Трампа в отношении России.

Неизменные военные цели Путина против игры Трампа в обвинения Украины

Трамп заявлял, что с Россией договариваться легче, чем с Украиной – несмотря на то, что Москва не сделала никаких уступок и твердо держится за свою цель уничтожить Украину как независимое государство. Такая позиция противоречит словам тех, кто спрашивает: "Неужели Трамп сказал, что войну начала Украина?" – ведь он неоднократно возлагал вину за начало конфликта именно на Украину.

Его постоянные заявления о том, что Путину можно доверять, а также сравнение себя с ним – мол, они вместе "пережили одно и то же" во время первого импичмента – еще раз демонстрируют человека, который живет в мире собственных фантазий и бреда. Так же и заявления его команды по международной политике свидетельствуют о глубоком непонимании российской политики и войны в Украине.

Государственный секретарь Рубио, советник Уиткофф и бывший советник по нацбезопасности Уолтц либо действительно верят в эти абсурдные и ложные утверждения, либо вынуждены их поддерживать – даже если они подрывают позиции и США, и Украины в отношении России.

Еще более показательна позиция директора Национальной разведки Габбард, которая оправдала закрытие "Радио Свобода", "Голоса Америки" и других медиа, распространив посты правого малайзийского блогера и недожурналиста Яна Майлза Чонга, который пишет для пропагандистского ресурса Russia Today. В этих публикациях утверждалось, что упомянутые медиа якобы "распространяют леворадикальную пропаганду" и "продвигают антироссийскую военную риторику".

Внешняя политика Трампа не имеет никакой связи с реальностью – и уже сейчас терпит крах.

Его доверие к Путину резко контрастирует с позицией других международных игроков. Так, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне еще в 2024 году заявил: "Сейчас нам невыгодно вести переговоры с представителями России, поскольку их заявления и резюме переговоров – это сплошная ложь".

Франция – не единичный пример. Трамп, похоже, так ничего и не усвоил из провала своих грубых попыток навязать Украине "мир", который только побуждал Москву выдвигать все более абсурдные требования. С самого начала агрессии России против Украины Трамп настаивал, что войну начала Украина и что она якобы "не имеет никаких козырей". Именно поэтому Трамп продвигал мирный план, который предусматривал нейтралитет и передачу части украинской территории России. Но, как показал провал переговоров в Стамбуле, никакой реальной почвы для переговоров не существует.

Почему Путин проигнорировал Стамбул: манипуляция вокруг встречи Трампа и Путина



Российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле / Фото МИД Украины

Несмотря на заявление Трампа о том, что Путин якобы не приехал в Стамбул только потому, что не приехал сам Трамп, и что никакого прорыва не будет, пока они не встретятся лично, – это еще одна типичная, сосредоточенная на себе и намеренно ложная интерпретация российской политики.

Отказ Путина приехать на переговоры 14 – 16 мая был сознательным. Вместо личного участия он направил делегацию с неприемлемыми ультиматумами, чтобы переложить вину за "срыв диалога" на Украину и подготовить почву для прямой встречи с Трампом – в обход украинского суверенитета.

Этот тактический маневр сработал идеально: Трамп отказался критиковать Путина, повторив, что тот просто не приехал, потому что его самого не было, и никоим образом не упомянул о бессмысленных требованиях российской стороны.

У Путина нет никакой мотивации вести переговоры с Владимиром Зеленским – и вот три ключевые причины:

Во-первых, Путин не готов признать Зеленского – а, вероятно, и любого другого – легитимным главой независимого украинского государства. Это противоречит самому смыслу и цели войны, которую он развязал. Признание Украины как субъекта откроет двери для внутренней критики, особенно на фоне все более серьезных экономических трудностей и деморализованной армии, которой не удается достичь поставленных целей.

Во-вторых, Путин умышленно делегировал в Стамбул переговорщиков с заведомо неприемлемыми требованиями, чтобы сорвать переговоры и продолжить курс на заключение договоренностей с Трампом за спиной Украины, а также расколоть НАТО – альянс, к которому Трамп и его команда относятся с открытым пренебрежением.

В-третьих, Путин недавно заявил, что Россия имеет "достаточно обычной армии, чтобы довести войну до логического завершения" – то есть до победы. Он также похвастался тем, что Россия ежемесячно набирает в армию вдвое больше призывников, чем Украина. Правда, это преимущество выглядит сомнительным, учитывая оценки, по которым потери России также вдвое превышают украинские.

Трамп и его принципиальное невежество

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 мая – всего через три дня после дипломатического провала в Стамбуле – ярко засвидетельствовал его предательство Украины и Европы, а также полную стратегическую несостоятельность. В этой беседе, как и во многих предыдущих контактах с Путиным, Трамп отказался от собственной идеи тридцатидневного перемирия как прелюдии к двусторонним переговорам.

Более того, он заявил, что переговоры начнутся немедленно. Фактически же Трамп снова позволил Путину очаровать себя призраком "миллиардных или триллионных" торговых перспектив с Россией. Неудивительно, что Трамп все еще считает: только он способен самостоятельно остановить эту войну – стоит только лично встретиться с Путиным.

К сожалению, такое развитие событий было вполне предсказуемо. Государственный секретарь Рубио может сколько угодно утверждать, что связи США с НАТО и Европой остаются незыблемыми, что Америка ждет российских мирных предложений, а санкции против Москвы остаются в силе. Однако на самом деле он не принимает решений. Рубио, очевидно, полностью подчинился линии Трампа.

Он может считать, что выполняет свою работу хорошо, но на самом деле лишь транслирует "голос хозяина" – голос стратегической путаницы, фантазий и самолюбования. Эти иллюзии проявились во всей своей обнаженной форме во время прогнозируемо позорного провала переговоров в Стамбуле 16 мая.

Некоторые обозреватели считают, что, несмотря на провал, эти переговоры открывают путь к новым переговорам о прекращении огня. Однако, вероятнее, в ближайшее время диалога не будет.

Самая очевидная причина такого вывода – это несовместимость позиций сторон. Но не менее важно: сам Трамп и его поведение является одной из главных преград для любого реалистичного мирного процесса.

Аналитические отчеты, которые Трамп игнорирует

Это сознательное невежество уже не удивляет. С начала своего президентства Трамп только двенадцать раз заслушал ежедневный президентский брифинг и почти никогда не читает подготовленную для него брифинговую книгу. Такое поведение вызывает закономерные вопросы: поддерживает ли Трамп Путина сознательно, из-за намеренной неосведомленности, или из-за откровенной некомпетентности.

Иллюзорный характер политики его администрации особенно ярко проявился в высказывании посланника Трампа Стива Уиткоффа. Перед звонком Путину он заявил в эфире ABC News: "У президента невероятная сила личности, с которой никто не сравнится". Он добавил: "Ему надо поговорить с президентом Путиным – это поможет разблокировать ситуацию и приблизить нас к нужному результату. И, как по мне, это будет очень успешный разговор".

Более того, Уиткофф даже не побеспокоился вникнуть в суть дела или ознакомиться с ключевыми вопросами перед разговором с Путиным – и провел его без переводчика из американского посольства. Неудивительно, что другие члены администрации, по собственному выражению, считают его "идиотом".

Фронтовая реальность, которую Трамп игнорирует

Самовлюбленные и оторванные от реальности заявления Трампа свидетельствуют не только о его неспособности осознать настоящие ставки, но и о нежелании знать или заботиться об Украине и европейской безопасности – и это равнодушие отравило всю его администрацию. Трамп до сих пор убежден, что Украина не способна победить, несмотря на то, что Россия уже продемонстрировала: самостоятельно она эту войну выиграть не может.

Без экономической поддержки со стороны Китая, иранских дронов, миллионов снарядов из Северной Кореи и нескольких тысяч ее военных, Россия не смогла бы ни финансировать, ни вести войну. Хотя помощь Украине остается слишком поздней и недостаточной, ее армия держится, оборонная промышленность сделала колоссальный рывок, Черноморский флот России загнан в порты, а российская авиация так и не получила преимущества в воздухе.

Более того, из-за дефицита живой силы Россия вряд ли способна будет использовать даже локальные достижения – и это страшное свидетельство миллионных человеческих жертв, принесенных на алтарь путинских грез.

И все же Путин до сих пор мечтает о победе – потому что Трамп потакает собственным иллюзиям о "личной дипломатии", которая оторвана и от национальных интересов, и от любой рациональной стратегии, и упорно не желает предоставить Украине ту поддержку, которая бы уравновесила иностранную помощь России.

Поэтому до тех пор, пока Трамп формирует внешнюю политику под влиянием импульсов и эгоцентризма, его нельзя считать надежным переговорщиком.

Ошибочная стратегия "обратного Никсона"

Многочисленные отчеты объясняют некомпетентность Трампа в этой ситуации его ошибочной верой в возможность реализовать так называемую обратную стратегию Никсона – то есть расколоть российско-китайский альянс и перетянуть Россию на сторону США. Подобно тому, как в 1970-х Никсон и Киссинджер привлекли Китай в противовес СССР, чтобы создать новый мировой порядок.

Трамп и государственный секретарь Рубио неоднократно заявляли о намерении разрушить российско-китайский союз, который, по оценкам большинства экспертов, только усилился в последнее время. Поэтому вера в то, что Трамп способен реализовать подобную стратегию, выглядит безосновательной и очевидно оторванной от реальности.

Более того, эта стратегия, судя по всему, тесно связана со стремлением Трампа получить Нобелевскую премию мира – цель, которая, учитывая состав нобелевского комитета в Стокгольме, выглядит как одна из его самых фантастических иллюзий. Это, вместе с задокументированным восхищением Путиным, объясняет, почему администрация Трампа продолжает требовать уступок от Украины, параллельно демонстрируя снисходительность к Кремлю.

Альянс России и Китая: почему Путин никогда не променяет Пекин на Трампа



Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Москве, 8 мая, 2025 года / Фото Xinhua

Иллюзия о том, что, уступив России в вопросе Украины, можно оттянуть ее от Китая, разбивается о неизменные максималистские требования Москвы уничтожить украинскую государственность. Не менее иллюзорным и абсолютно безосновательным является мнение, будто Россия добровольно пойдет в фарватере Трампа. Так же и Китай не будет оставаться пассивным наблюдателем этого процесса и не позволит России выскользнуть из своего влияния.

Есть и другие преграды на пути к реализации фантазий Трампа. Ни он сам, ни его команда даже близко не приближаются к уровню мастерства, интеллекта, стратегического видения и возможностей Никсона и Киссинджера, которым удалось реализовать собственную программу геополитического разворота. Та программа была тщательно спланирована, засекречена и вызревала в течение трех лет. У Трампа же и его окружения не хватает и терпения, и навыков, и стратегического мышления, необходимого для осуществления чего-то подобного.

К тому же современные российско-китайские отношения не имеют ничего общего с ситуацией, с которой Никсон имел дело. В то время как в 1969 – 1972 годах СССР и Китай были в шаге от войны, ныне их отношения приблизились к уровню полноценного союзничества – если уже не стали им.

Более того, экономическая зависимость России от Китая стремительно выросла вследствие войны в Украине – настолько, что Москва больше не может позволить себе конфликт с Пекином. Российско-китайский альянс – это фундаментальный сдвиг в геополитическом ландшафте по сравнению с 1970-ми годами, который Трамп, похоже, просто не в состоянии осмыслить.

Товарооборот между Китаем и Россией бьет исторические рекорды. Пекин активно поддерживает российскую войну против Украины, в частности через теневые поставки товаров двойного назначения. Сегодня на Китай приходится 78% всех полупроводников, которые импортирует Россия, и 96% – карт со встроенными чипами, используемых в финансовых и цифровых технологиях. Китай также остается главным покупателем российских энергоносителей, а юань стремительно набирает вес как основная валюта во внешней торговле России.

Глобальная цена иллюзий Трампа

В конце концов, ни Россия, ни Китай не склоняются в сторону США – к большому сожалению для Трампа. Тем временем Украина, Канада, Европа и сами Соединенные Штаты уже расплачиваются за его иллюзии. Публичное разочарование Трампа Россией лишь подтверждает: если он когда-нибудь и осознает реальность, то это будет стоить дорого – как миру, так и ему самому.

И для тех, кто до сих пор спрашивает: "Нравится ли Трамп Путину?" – ответ все более очевиден: Путин видит в нем удобный инструмент, а не полноценного партнера.

И все же факты – вещь упрямая. Защита Украины и безопасности Европы остается жизненно важным интересом США. Европейская безопасность несовместима с существованием российской империи, а для сохранения международного порядка и сдерживания Китая Россия должна потерпеть поражение. Поэтому до тех пор, пока Украина не победит благодаря непоколебимой поддержке Запада, война будет продолжаться – хотя ни Трамп, ни Америка ничего от этого не выиграют.

Трамп может думать, что он "управляет миром", но он не способен контролировать даже самого себя – не говоря уже о России. И пока он строит воздушные замки и живет в них, Владимир Путин будет продолжать получать с них арендную плату.