Стармер и Макрон убедили Трампа изменить мнение о Путине, – Politico

Изменение риторики Дональда Трампа произошло после месяцев тщательной координации действий премьера Великобритании и президента Франции. Стармер и Макрон использовали свои каналы в Белом доме, чтобы донести до президента США мысль о том, что Путину нельзя доверять.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

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Как Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что в этом году он разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио 13 раз, а Кир Стармер и Дональд Трамп говорили "почти" столько же раз.

По данным издания, ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом.

Мы были счастливы, что смогли продолжить подчеркивать, что Путин не демонстрирует никаких признаков намерений соблюдать мир,

– сказал один британский чиновник после встречи в Риме.

Французский чиновник подчеркнул, что "пока Трамп понял", что Путину нельзя доверять.

Это то, что президент (Макрон – 24 Канал) неоднократно говорит и пытается донести до Трампа. Это наша стратегия прямо сейчас,

– отметил собеседник издания.

Стивен Пфайфер, старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution, сказал, что у Трампа была "слепая зона для Путина, который игнорировал запросы США". Однако его недавние заявления в соцсетях "похоже, свидетельствуют о том, что он думал, что Путин играет с ним".

В своих разговорах Макрон и Стармер пытались указать Трампу на это,

– сказал Пфайфер.

Издание отмечает, что премьер Великобритании и президент Франции сосредоточились на том, чтобы заставить Трампа уменьшить давление на Зеленского и направить часть своего гнева на Путина, используя аргумент, что кремлевский диктатор "оставил президента США в дураках".

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия – их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды", – заметили журналисты.

Бывший британский посол на условиях анонимности сказал, что Владимиру Зеленскому "явно удалось повлиять на мышление Трампа" в Риме. Также отметил, что Великобритания и Франция были последовательными в том, что Путин "не уважает Трампа, постоянно нарушая "перемирие", которое сам же и объявил".

Собеседники издания предположили, что это был особый момент давления, ведь Трамп "брезглив в отношении убийства людей – это его беспокоит".

В то же время издание отметило, что Великобритания и Франция теперь сталкиваются с нервным ожиданием, чтобы увидеть, сможет ли более жесткая линия президента США в отношении Путина пережить его нетерпение двигаться дальше.