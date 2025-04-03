"Хотя бы один лидер": коалиция европейских стран согласилась о необходимости диалога с Россией

Коалиция европейских стран согласилась о необходимости диалога с Россией. Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что "по крайней мере один европейский лидер должен начать переговоры".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на финский вещатель MTV и Reuters.

Смотрите также Тогда заработает перемирие в море: экс-офицер ВМС назвал 3 ключевых пункта

"Хотя бы одна страна Европы должна присутствовать на переговорах с Россией"

Указывается, что Александр Стубб предложил эту роль Британии или Франции.

По словам Стубба, поговорить с российским диктатором Влидимиром Путиным должна или Франция, или Британия – обе страны являются лидерами "коалиции желающих".

Добавим, чтогоссекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заверил европейские страны НАТО, что Америка "останутся в альянсе", и президент США Дональд Трамп "поддерживает НАТО".

"Мы хотим, чтобы НАТО было сильнее. Мы хотим, чтобы НАТО была более жизнеспособным. И единственный способ, которым НАТО может стать сильнее и жизнеспособнее, это если наши партнеры, национальные государства, которые составляют этот важный альянс, будут иметь больше возможностей", – подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что США стремятся к определению приоритетности обороны для европейских стран-членов НАТО. По его словам, страны Европы должны ставить обороноспособность на высокое место, как это делает США.