У Трампа два пути в отношении России, и один из них сверхболезненный для Украины, – CNN

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что "не доволен Путиным" из-за массированных атак по Украине. Вопрос прекращения огня и мирного соглашения будет зависеть от того, найдет ли президент США подкрепить свои нападки действиями.

Кремль делает ставку, что Трамп этого не будет делать, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что дальше будет делать Дональд Трамп

Так, по мнению издания, усиление российских атака на гражданских, похоже, является намеренным испытанием России для Трампа. Неделю назад состоялся его разрекламированный разговор с Путиным, который не привел ни к какому результату.

CNN считает, что американский президент может выбрать два пути – если предположить, что он готов отказаться от неудобного положения, когда Путин постоянно им манипулирует.

Первый вариант: Трамп мог бы ввести санкции против России, которые, по его мнению, могут помешать дипломатии. Во время разговора с журналистами в воскресенье, 25 мая, он заявил, что "абсолютно точно" рассматривает введение новых ограничений. В то же время по примеру своего предшественника – Джо Байдена, – 47 президент США мог бы попросить Конгресс одобрить новые поставки оружия в Украину.

Но этот вариант будет означать масштабный поворот, который будет политически неудобным, поскольку противодействие Трампа расходованию миллиардов долларов на Украину является основой его второго президентства. И это будет означать, что президент признает, как и многие его недавние предшественники, что его вера в то, что он может управлять Путиным, была ошибочной,

– указывают аналитики.

Однако существует и другой путь, которого боятся Украина и ее европейские союзники. Дональд Трамп может развести руками и заявить, что ни одна из сторон не хочет мира и США должны отойти.

"Тогда Россия продолжит свою войну на истощение и нападения на мирных жителей. Ее захват земель будет подтвержден, что создаст катастрофический прецедент для европейской безопасности и разъединения США", – указывают в CNN.

Аналитики считают, что перспектива последнего варианта вполне вероятна из-за изоляционизма, который пронизывает движение MAGA. О возможности ухода Америки от урегулирования войны уже намекали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.