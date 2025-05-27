Кремль робить ставку, що Трамп цього не робитиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що далі робитиме Дональд Трамп

Так, на думку видання, посилення російських атака на цивільних, схоже, є навмисним випробуванням Росії для Трампа. Тиждень тому відбулася його розрекламована розмова з Путіним, яка не призвела до жодного результату.

CNN вважає, що американський президент може обрати два шляхи – якщо припустити, що він готовий відмовитися від незручного становища, коли Путін постійно ним маніпулює.

Перший варіант: Трамп міг би запровадити санкції проти Росії, які, на його думку, можуть завадити дипломатії. Під час розмови з журналістами у неділю, 25 травня, він заявив, що "абсолютно точно" розглядає введення нових обмежень. Водночас за прикладом свого попередника – Джо Байдена, – 47 президент США міг би попросити Конгрес схвалити нові поставки зброї до України.

Але цей варіант означатиме масштабний поворот, який буде політично незручним, оскільки протидія Трампа витрачанню мільярдів доларів на Україну є основою його другого президентства. І це означатиме, що президент визнає, як і багато його недавніх попередників, що його віра в те, що він може керувати Путіним, була хибною,

– вказують аналітики.

Однак існує й інший шлях, якого бояться Україна та її європейські союзники. Дональд Трамп може розвести руками і заявити, що жодна з сторін не хоче миру і США мають відійти.

"Тоді Росія продовжить свою війну на виснаження та напади на мирних жителів. Її захоплення земель буде підтверджено, що створить катастрофічний прецедент для європейської безпеки та роз'єднання США", – вказують у CNN.

Аналітики вважають, що перспектива останнього варіанту є цілком ймовірною через ізоляціонізм, який пронизує рух MAGA. Про можливість відходу Америки від врегулювання війни вже натякали держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.