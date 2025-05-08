Трамп готов привлечь Китай к мирному урегулированию между Украиной и Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов привлечь Китай к переговорному процессу по прекращению войны между Украиной и Россией. Он отметил, что конец войны будет большим достижением.

По словам Трампа, США активно работают для достижения мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

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Трамп готов привлечь Китай к мирному процессу

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к привлечению Китая в мирный процесс в Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятном участии Пекина в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", Трамп отметил, что такая инициатива может быть конструктивной и выразил надежду на положительный результат.

Американский лидер подчеркнул, что остановка боевых действий стала бы большим достижением и заявил, что США активно работают в этом направлении, будучи близкими к достижению этой цели.

Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому,

– заявил Трамп.