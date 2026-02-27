Трамп говорит, что хочет отмены санкций против России после урегулирования войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее урегулировать войну в Украине. Также он хотел бы отмены санкций против России.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос российского пропагандистского агентства ТАСС.
Он добавил, что рассчитывает достичь урегулирования войны как можно скорее.
Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что если Кремль будет продолжать срывать или затягивать переговоры, терпение Трампа в конце концов иссякнет – так уже было, когда он сам говорил, что Путин говорит одно, а делает другое.
Что в Украине говорят о дате завершения войны?
По словам Кирилла Буданова, Россия имеет серьезные проблемы почти во всех сферах и не может победить Украину на поле боя. Он отметил, что санкции против экономики России нельзя отменять даже после завершения войны.
Буданов заявил, что нет конкретных дат завершения войны, установленных американскими партнерами.