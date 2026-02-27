Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее урегулировать войну в Украине. Также он хотел бы отмены санкций против России.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос российского пропагандистского агентства ТАСС.

Трамп хочет отменить санкции против России

Он добавил, что рассчитывает достичь урегулирования войны как можно скорее.

Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что если Кремль будет продолжать срывать или затягивать переговоры, терпение Трампа в конце концов иссякнет – так уже было, когда он сам говорил, что Путин говорит одно, а делает другое.

Что в Украине говорят о дате завершения войны?