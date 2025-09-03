В Германии предположили, что Трамп может присоединиться к саммиту "коалиции желающих" в Париже
- Представитель немецкого правительства допустил возможность участия Дональда Трампа в саммите "коалиции желающих" в Париже.
- Встреча "коалиции желающих" состоится 4 сентября в гибридном формате с участием около 30 европейских государств.
Представитель немецкого правительства прокомментировал возможность участия Дональда Трампа во встрече "коалиции желающих", которая состоится 4 сентября в Париже. По его мнению, американский лидер может непосредственно присоединиться к событию.
Что об участии Трампа в конференции говорят в Германии?
По мнению представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент США Дональд Трамп, вероятно, будет подключен к конференции относительно Украины в четверг, 4 сентября.
Есть соответствующие предположения,
– говорит он.
В Париже состоится встреча "коалиции желающих". Около 30 преимущественно европейских государств соберется 4 сентября утром в гибридном формате.
Что известно о встрече "коалиции желающих"?
Ожидается, что 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа и лидеров стран ЕС.
Сначала СМИ лишь предполагали, что к событию может присоединиться украинский президент, однако вскоре участие Владимира Зеленского подтвердили официально.
Также на переговоры пригласили, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Фридрих Мерц планирует предложить Женеву как город для переговоров между Украиной и Россией.