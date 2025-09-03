Представитель немецкого правительства прокомментировал возможность участия Дональда Трампа во встрече "коалиции желающих", которая состоится 4 сентября в Париже. По его мнению, американский лидер может непосредственно присоединиться к событию.

По мнению представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент США Дональд Трамп, вероятно, будет подключен к конференции относительно Украины в четверг, 4 сентября. Есть соответствующие предположения,

– говорит он. В Париже состоится встреча "коалиции желающих". Около 30 преимущественно европейских государств соберется 4 сентября утром в гибридном формате. Что известно о встрече "коалиции желающих"? Ожидается, что 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа и лидеров стран ЕС.

Сначала СМИ лишь предполагали, что к событию может присоединиться украинский президент, однако вскоре участие Владимира Зеленского подтвердили официально.

Также на переговоры пригласили, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Фридрих Мерц планирует предложить Женеву как город для переговоров между Украиной и Россией.