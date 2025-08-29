Трамп признал, что его дипломатия по миру в Украине ничего не дала, – The Atlantic
- Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его дипломатические усилия по завершению войны в Украине не дали результатов.
- Президент США также выражал определенное раздражение в адрес Зеленского и Европы, считая, что их требования нереалистичны
- Трамп намекнул на возможность серьезных последствий для Зеленского и Путина, если они не встретятся.
По словам источников, президент США Дональд Трамп в частных беседах в последнее время выражал недовольство, что его дипломатические усилия по завершению войны в Украине не дали результатов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.
В чем разочаровался Дональд Трамп?
Раздражение Трампа усиливают "ястребы" по России в Республиканской партии, в частности сенатор Линдси Грэм, который призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.
В то же время форма возможного мирного соглашения, если оно вообще появится, остается неясной: США еще не дали четкого обещания относительно гарантий безопасности, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с Украиной и, возможно, помощь с противовоздушной обороной.
Президент США также выражал определенное раздражение в адрес Зеленского и Европы, считая, что их требования нереалистичны, и они должны смириться с тем, что Украина должна потерять часть территорий.
Трамп неохотно соглашается на активное участие США, опасаясь потерять поддержку своей базы MAGA, и одновременно продолжает пытаться переложить вину за войну на своего предшественника Джо Байдена – даже через семь месяцев после начала собственного президентского срока.
Он просто хочет, чтобы все это закончилось. Почти не имеет значения как,
– сказал один из высокопоставленных чиновников.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил: "Меня не устраивает ничего в этой войне. Ничего". Он намекнул, что примет решение через две недели и предупредил, что Зеленского и Путина ждут "очень серьезные последствия", если они вскоре не проведут встречу.
Однако уже через несколько дней Трамп признал, что не уверен, состоится ли эта встреча вообще, и даже предположил, что может быть готов дистанцироваться от конфликта, если тот затянется.
Есть ли прогресс в переговорах?
- В пятницу, 29 августа, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретятся с командой Дональда Трампа в Нью-Йорке. Основной темой встречи станут гарантии безопасности.
- Кроме этого, по данным Bloomberg, чиновники также обсудят предстоящую двустороннюю встречу между президентами Украины и России.
- 29 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия якобы уже не требует контроля над 4 украинскими областями, которые частично оккупированы с 2022 года. Однако требования по Донецкой области остаются неизменными.