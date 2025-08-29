Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

В чем разочаровался Дональд Трамп?

Раздражение Трампа усиливают "ястребы" по России в Республиканской партии, в частности сенатор Линдси Грэм, который призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

В то же время форма возможного мирного соглашения, если оно вообще появится, остается неясной: США еще не дали четкого обещания относительно гарантий безопасности, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с Украиной и, возможно, помощь с противовоздушной обороной.

Президент США также выражал определенное раздражение в адрес Зеленского и Европы, считая, что их требования нереалистичны, и они должны смириться с тем, что Украина должна потерять часть территорий.

Трамп неохотно соглашается на активное участие США, опасаясь потерять поддержку своей базы MAGA, и одновременно продолжает пытаться переложить вину за войну на своего предшественника Джо Байдена – даже через семь месяцев после начала собственного президентского срока.

Он просто хочет, чтобы все это закончилось. Почти не имеет значения как,

– сказал один из высокопоставленных чиновников.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил: "Меня не устраивает ничего в этой войне. Ничего". Он намекнул, что примет решение через две недели и предупредил, что Зеленского и Путина ждут "очень серьезные последствия", если они вскоре не проведут встречу.

Однако уже через несколько дней Трамп признал, что не уверен, состоится ли эта встреча вообще, и даже предположил, что может быть готов дистанцироваться от конфликта, если тот затянется.

