Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

Читайте також Грубо порушив протокол: ЗМІ розповіли, чому після зустрічі Віткоффа та Путіна виникла плутанина

У чому розчарувався Дональд Трамп?

Роздратування Трампа підсилюють "яструби" щодо Росії в Республіканській партії, зокрема сенатор Ліндсі Грем, який закликав президента знову пригрозити Росії санкціями, якщо вона не сяде за стіл переговорів.

Водночас форма можливої мирної угоди, якщо вона взагалі з'явиться, залишається неясною: США ще не дали чіткої обіцянки щодо гарантій безпеки, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідданими з Україною і, можливо, допомогу з протиповітряною обороною.

Президент США також висловлював певне роздратування на адресу Зеленського та Європи, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні, і вони повинні змиритися з тим, що Україна має втратити частину територій.

Трамп неохоче погоджується на активнішу участь США, побоюючись втратити підтримку своєї бази MAGA, і водночас продовжує намагатися перекласти провину за війну на свого попередника Джо Байдена – навіть через сім місяців після початку власного президентського терміну.

Він просто хоче, щоб усе це закінчилося. Майже не має значення як,

– сказав один із високопоставлених чиновників.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив: "Мене не влаштовує нічого у цій війні. Нічого". Він натякнув, що ухвалить рішення за два тижні й попередив, що на Зеленського та Путіна чекають "дуже серйозні наслідки", якщо вони невдовзі не проведуть зустріч.

Однак вже за декілька днів Трамп визнав, що не впевнений, чи ця зустріч узагалі відбудеться, і навіть припустив, що може бути готовий дистанціюватися від конфлікту, якщо той затягнеться.

Чи є прогрес у переговорах?