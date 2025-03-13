Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на Путина, но пока не хочет их применять

Дональд Трамп заявил, что он имеет рычаги влияния против Владимира Путина. Однако президент США пока не хочет их применять в отношении российского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Что Трамп сказал о рычагах влияния на Путина

Трамп заявил журналистам, что у него есть рычаги влияния на Путина. Но он не хочет сейчас говорить о них.

Это потому, что прямо сейчас мы с ними (российской стороной – 24 Канал) разговариваем. И, судя по его сегодняшним заявлениям, они (заявления – 24 Канал) были достаточно позитивными,

– отметил президент США.

Он также выразил надежду, что Россия также достигнет договоренностей о мире, и когда она будет, то не будет снова стрельбы.

"Если у нас будет мирная договоренность, если у нас будет прекращение огня, которое приведет к миру, я не думаю, что кто-то захочет вернуться (к войне – 24 Канал). Потому что это злая и насильственная вещь", – сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что если Путин согласится на прекращение войны, то будет очень хорошая возможность это выполнить.

К слову, Дональд Трамп назвал заявление Владимира Путина о готовности к прекращению огня "многообещающим". Президент США выразил надежду, что Россия поступит правильно по вопросу перемирия.