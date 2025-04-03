Трамп сказал, что Украина и Россия "хорошо" сотрудничают с США

Во время своего выступления о введении пошлин Дональд Трамп затронул тему войны в Украине. Он в очередной раз сказал, что хочет прекратить боевые действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Последние заявления Трампа об Украине и России

К слову, пошлины США введены и против Украины. Но России нет в списке стран. Хотя еще не все ограничения вступили в силу, фондовый рынок США уже обвалился, потеряв 2 триллиона долларов.

Комментируя мирные переговоры, Трамп сказал:

Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами.

А о необходимости остановить войну высказался в своем духе: "Они умирают, их уничтожают. Они не из нашей страны – из других стран, но они люди из России, из Украины".

То есть президент США снова поставил знак равенства между оккупантами и украинцами, которые страдают от действий захватчиков.

Между тем украинские дети в оккупации переживают ужасы. Их родителей убивают, пытают, лишают медицинской помощи, поскольку те не хотят брать российские паспорта.

На днях Трамп выражал разочарование Киевом и Москвой. Но уже 2 апреля Кит Келлог заявил: верит, что страны стоят на пороге прекращения огня.

Возможно, эти новые заявления из США связаны с визитом Кирилла Дмитриева. Чтобы глава Российского фонда прямых инвестиций мог прилететь в Вашингтон, с него временно сняли санкции.