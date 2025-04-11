Трамп угрожает дополнительными санкциями против России, если не будет прекращения огня, – Axios

Представитель Трампа Стив Уиткофф в России 11 апреля должен встретиться с Владимиром Путиным. Они будут общаться уже в третий раз.

Трамп требует у Кремля прекратить огонь на войне против Украины и угрожает дополнительными санкциями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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США стремятся достичь прекращения огня до конца апреля

Украина сразу согласилась на предложение Трампа о прекращении огня в энергетике и на море, а Россия взамен выдвинула ряд новых требований, в частности просила США отменить некоторые санкции.

Издание отмечает, что Трамп разочарован тем, что переговоры не достигли значительного прогресса за последние несколько недель. Он даже сказал, что его разозлили комментарии Путина по Украине.

Поэтому президент США может ввести дополнительные санкции против России, если до конца апреля не будет достигнуто прекращение огня.

Источники издания отмечают, что он может это сделать через исполнительную власть или обратиться к Конгрессу с просьбой принять новый закон о санкциях.

Мы узнаем довольно скоро, за несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Я надеюсь, что так,

– заявлял госсекретарь США Марко Рубио.

Трамп также надеется на скорое прекращение огня, верит, что мирное соглашение уже близко, а стороны достигают прогресса.