Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios. Такую информацию имеют источники издания, однако официально о встрече Уиткоффа и Путина не сообщалось.

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Встреча Уиткоффа и Путина, вероятно, состоится

В пятницу, 11 апреля, представитель США Стив Уиткофф полетел в Россию. Там он должен встретиться с Владимиром Путиным, ведь Дональд Трамп стремится продолжать переговоры о перемирии и дальнейшего прекращения войны в Украине.

Президент США разочарован, что проведенные переговоры пока не имели прогресса. К тому же его "разозлили" комментарии Путина по Украине. Поэтому Уиткофф должен передать Путину позицию Трампа.

Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или через исполнительную власть, или обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое законодательство о санкциях, сообщил Axios источник, знакомый с проблемой,

– пишут журналисты.

В США благодаря прямым переговорам хотят узнать об отношении России к миру.

В росСМИ сообщили, что самолет, на котором, вероятно, летит спецпосланник Стив Уиткофф, уже сел в Санкт-Петербурге.

К слову, на прошлой неделе Стив Уиткофф принимал в Вашингтоне представителя Путина Кирилла Дмитриева. В СМИ отмечали, что его визит в США так же состоялся на фоне разочарований Дональда Трампа.