Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Олег Постернак, подчеркнув, что миссия Дмитриева, в частности, заключалась в том, чтобы подготовить почву на случай выхода России из переговоров о прекращении огня. Также находясь в Вашингтоне, Дмитриев обвинил Украину в якобы нарушении энергетического перемирия.

К теме Дмитриев в США представил взгляды, которые противоречат нынешней линии Кремля в отношении Украины, – ISW

Сторонник теневой дипломатии

Постернак отметил, что одной из задач Дмитриева в США было формирование в американской элите потенциальной группы содействия российским интересам.

Он является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций. Это суверенный фонд России под личным контролем главы Кремля.

Фактически Дмитриев – это кошелек Путина, он выполняет роль финансового "лица" российского режима на глобальной арене,

– сказал политолог.

Дмитриев, по его словам, является сторонником теневой дипломатии, поэтому об этом мало что узнаем в ближайшее время. Он не тот человек, который будет давать пространные комментарии, широкие интервью и делиться инсайдами.

Его задача – завязать американский капитал с российскими рынками, предложить американцам выгодную основу для восстановления отношений, практические проекты по редкоземельным металлам, возвращение американского бизнеса на российский рынок и тому подобное,

– предположил Постернак.

Также задача Дмитриева – постепенно способствовать взаимопониманию Москвы и Вашингтона в экономической плоскости, если потребуется, когда американцы примут решение о невозможности решения российско-украинской проблемы и Трамп потеряет надежду на мирное урегулирование.

Тогда нужно будет сделать так, чтобы экономические проекты не были потеряны, несмотря на разочарование Трампа от того, что Путин не пойдет на компромиссы по украинскому вопросу и не удастся достичь режима прекращения огня,

– подчеркнул Олег Постернак.

В то же время американцы встречаются с Дмитриевым, потому что, по мнению политолога, он является приобщенным к глобальным операциям по финансовому влиянию, имеет связи с ближайшим окружением Трампа, и не только со Стивом Уиткоффом. Известно, что жена Дмитриева – Наталья Попова – является очень близкой подругой дочери Путина – Екатерины Тихоновой.

Поэтому Кирилл Дмитриев прилетел в США, чтобы создать персональные личные связи для дальнейших совместных дел между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, что экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов предположил, что визит Дмитриева в Вашингтон не обязательно касался Украины. Потому что сфера его интересов – деньги, заключение контрактов с американцами, восстановление отношений США и России. Жирнов не исключает, что Дмитриев мог договариваться об определенных "денежных выгодах лично для Владимира Путина".