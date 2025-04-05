Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Пытаются спасти Россию: Путин дал 2 задачи своему представителю в Вашингтоне

Анализ заявлений Дмитриева в США

Так, в интервью Fox News и Newsmax во время визита в Вашингтон Кирилл Дмитриев пытался представить Россию как привлекательный рынок для американских инвестиций, утверждая, что российская экономика сильна и растет, несмотря на санкции Запада. Он также заявил, что Россия готова сотрудничать с США в вопросах Арктики, редкоземельных минералов и сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме этого, Дмитриев отрицает, что Москва считает ослабление санкций необходимым условием для соглашения о прекращении огня. Однако аналитики отмечают, что ранее Кремль, наоборот, прямо требовал от Америки смягчения ограничений для прекращения огня в Черном море.

Дмитриев сделал несколько других заявлений, которые отличаются от последних заявлений других официальных лиц Кремля, например, заявив, что "могут быть определенные гарантии безопасности" для Украины,

– заметили в ISW.

Проанализировав заявления Путина, Институт изучения войны недавно пришел к выводу, что диктатор не согласится на гарантии безопасности для Украины, которые предлагает Запад. Для российского президента это будет означать большую уступку, что для Кремля недопустимо.

Попытка Дмитриева представить интересы России в Украине как преимущественно экономические и финансовые также является неискренней. В Кремле часто отмечали требование устранить "коренные причины войны" (речь о нарушении НАТО обязательств по нерасширению на восток и так называемые "нарушения прав русскоязычных меньшинств" в Украине), как предпосылки к любому соглашению.

"Позиция Кремля на переговорах не изменилась, несмотря на попытки Дмитриева смягчить и отклонить требования Москвы, и Дмитриев пытается использовать обещание финансовых выгод, чтобы отвлечь внимание от постоянной неуступчивости Кремля в переговорах по Украине", – убеждает ISW.

К слову, The Washington Post считает, что целью визита Кирилла Дмитриева в США могла быть задача задобрить и успокоить администрацию Трампа. Он должен был еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок, что связано с видением Путиным нового миропорядка.