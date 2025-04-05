Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что оккупанты прилагают большие усилия, чтобы ослабить позиции Украины. По его мнению, никакие заявления Кирилла Дмитриева не имели целью способствовать любым гарантиям по завершению российско-украинской войны.

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Почему Дмитриев приехал в США

Петр Кульпа заметил, что первой задачей посланника Путина было вернуть Стамбульские договоренности.

Там Россия выступала как гарант, а не как агрессор. Кремль стремится вернуться в европейскую политику, чтобы Украина проиграла войну и потеряла свой суверенитет,

– сказал он.

Вторым задачей Дмитриева в Вашингтоне, возможно, было попытаться найти какой-то способ, чтобы спасти экономику страны-агрессора.

Россия находится в состоянии "финансового инсульта". Первые 3 месяца (2025 года – 24 Канал) цены на нефть падают, в России уменьшаются доходы,

– подчеркнул экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Учитывая состояние мировой экономики, российский бюджет может упасть еще на 40%. Петр Кульпа предположил, что представители Путина и Трампа обсуждали это во время встречи в Вашингтоне.

Интересно. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что США до сих пор верят в возможность договориться с Россией и получить выгоду от сотрудничества в энергетической сфере или доступа к ресурсам. Именно в этом контексте в Вашингтон прибыл российский переговорщик Кирилл Дмитриев, которому частично сняли ограничения на въезд.

Кульпа также добавил, что Кремль сейчас делает попытку спасти Россию, однако она может не удаться, если Трамп поймет, что Путин на самом деле слаб и зависит от Китая.