Во время брифинга 4 апреля глава государства подчеркнул, что главная цель визита Дмитриева в США – договориться о выводе замороженных активов России. По словам президента, для того, чтобы спасти свои деньги, Кремль отправлял посланника не только в Америку, передает 24 Канал.

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России нужны деньги

Владимир Зеленский отметил, что оккупантов больше всего беспокоит "спасение" своих 300 миллиардов долларов замороженных активов. Украине известно, что россияне предлагают некоторым странам приобрести различную продукцию, включая высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут им помочь вывести эти деньги.

Впрочем, пока Европа не планирует отдавать замороженные активы Москве.

Зеленский сообщил, что Россия также стремится к снятию санкций, особенно европейских, поскольку те сильно влияют на ее экономику. Президент выразил уверенность, что ни Европа, ни США не пойдут на снятие санкций с России, а наоборот, усилят ограничения.

Санкционное давление, по словам политика, заставит Москву остановить горячую фазу этой войны.

Отдельно Зеленский отметил, что Россия также "бегает" по другим странам еще и со своим соглашением о минералах.