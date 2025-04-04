У Зеленского поинтересовались, действительно ли Россия готова к полному прекращению огня, и какие шаги нужны для того, чтобы заставить ее к этому, передает 24 Канал.

Смотрите также Будет большая встреча, – Зеленский сделал новые заявления по соглашению о недрах с США

Что сказал президент

Глава государства подчеркнул, что меры давления на Москву должны включать санкции против нее со стороны США. Он напомнил, что Конгресс уже начал работать над законопроектом по санкциям против России, если та не согласится завершить войну.

"Я думаю, что ответные сильные шаги будут в ближайшее время. Мы очень этого ожидаем", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость ужесточения санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну. Зеленский рассказал, что у него есть информация, свидетельствующая о том, что Америка близка к введению санкций против России. "Посмотрим, насколько это правда", – добавил президент.

Напомним, что недавно в сенате США был представлен двухпартийный законопроект о санкциях против России. Они могут представлять собой 500-процентный тариф на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы.