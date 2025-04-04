У Зеленського поцікавилися, чи справді Росія готова до повного припинення вогню, і які кроки потрібні для того, аби змусити її до цього, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави наголосив, що заходи тиску на Москву мають включати санкції проти неї з боку США. Він нагадав, що Конгрес вже почав працювати над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, якщо та не погодиться завершити війну.

"Я думаю, що відповідні сильні кроки будуть найближчим часом. Ми дуже цього очікуємо", – сказав Зеленський.

Він підкреслив необхідність посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. Зеленський розповів, що у нього є інформація, яка свідчить про те, що Америка близька до запровадження санкцій проти Росії. "Подивимося, наскільки це правда", – додав президент.

Нагадаємо, що нещодавно у сенаті США було представлено двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Вони можуть являти собою 500-відсотковий тариф на імпорт з країн, які купують російські енергоресурси.