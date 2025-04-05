Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналіз заяв Дмітрієва у США

Так, в інтерв'ю Fox News і Newsmax під час візиту до Вашингтона Кіріл Дмітрієв намагався представити Росію як привабливий ринок для американських інвестицій, стверджуючи, що російська економіка сильна і зростає, попри санкції Заходу. Він також заявив, що Росія готова співпрацювати зі США у питаннях Арктики, рідкоземельних мінералів і зрідженого природного газу (СПГ).

Окрім цього, Дмітрієв заперечив, що Москва вважає послаблення санкцій необхідною передумовою для угоди про припинення вогню. Проте аналітики зауважують, що раніше Кремль, навпаки, прямо вимагав від Америки пом’якшення обмежень для припинення вогню в Чорному морі.

Дмитрієв зробив кілька інших заяв, які відрізняються від останніх заяв інших офіційних осіб Кремля, наприклад, заявивши, що "можуть бути певні гарантії безпеки" для України,

– помітили в ISW.

Проаналізувавши заяви Путіна, Інститут вивчення війни нещодавно дійшов до висновку, що диктатор не погодиться на гарантії безпеки для України, які пропонує Захід. Для російського президента це означатиме велику поступку, що для Кремля неприпустимо.

Спроба Дмитрієва представити інтереси Росії в Україні як переважно економічні та фінансові також є нещирою. У Кремлі часто наголошували на вимозі усунути "корінні причини війни" (мова про порушення НАТО зобов'язань щодо нерозширення на схід та так звані "порушення прав російськомовних меншин" в Україні), як передумови до будь-якої угоди.

"Позиція Кремля на переговорах не змінилася, попри спроби Дмитрієва пом’якшити та відхилити вимоги Москви, і Дмитрієв намагається використати обіцянку фінансових вигод, щоб відвернути увагу від постійної непоступливості Кремля в переговорах щодо України", – переконує ISW.

До слова, The Washington Post вважає, що метою візиту Кіріла Дмітрієва до США могло бути завдання задобрити та заспокоїти адміністрацію Трампа. Він мав ще раз наголосити на можливості не тільки мирного врегулювання, а й великих фінансових угод, що пов'язано з баченням Путіним нового світопорядку.