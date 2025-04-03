Російський чиновник Кирило Дмітрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), став найвисокопоставленішим представником Москви, який відвідав США після початку вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що Дмітрієв робив у США

Цілком ймовірно, що Дмітрієв приїхав до Вашингтона, щоб заспокоїти адміністрацію Трампа і ще раз наголосити на можливості не тільки мирного врегулювання, а й великих фінансових угод, вважають в агентстві.

Російські аналітики вважають, що цей візит пов’язаний із баченням Путіна щодо міжнародного порядку, де великі держави визначають сфери впливу.

Дві такі людини можуть домовитися, тому що йдеться здебільшого про гроші та владу, і в цьому сенсі в них однакові наміри,

– сказав колишній кремлівський чиновник.

Колишній керівник апарату Віктора Ющенка Олег Рибачук зазначив, що Кремль традиційно використовує бізнес-канали для налагодження контактів із Заходом.

Кремль послав саме Дмітрієва для участі в переговорах, щоб натиснути на ділові якості Трампа, стверджує джерело, пов'язане з високопоставленими московськими дипломатами.

Усі розуміють, що Трамп – бізнесмен і мислить економічними та грошовими категоріями. Дмітрієв – людина, яка може говорити мовою Трампа,

– каже співрозмовник.

У Мінфіні США РФПІ називали "фондом для Путіна", який використовується для розширення політичного впливу Росії. Дмітрієв, за даними міністерства, "використовував свої зв'язки з університетами та організаціями в США, щоб служити представником російського президента в американських установах".

Він же, фактично, очолив переговорну групу росіян у Саудівській Аравії, пропонуючи американцям спільні економічні проєкти.

"Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, судячи з усього, купився на деякі ідеї Дмітрієва, заявивши в інтерв'ю Такеру Карлсону, що він сподівається на співпрацю між Росією і США в галузі інтеграції енергетичної політики в Арктиці, спільного використання морських шляхів і, "можливо, спільних постачань скрапленого газу до Європи, спільного співробітництва в галузі штучного інтелекту", – зауважили у Washington Post.