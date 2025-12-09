Россия имеет более сильную переговорную позицию, – Трамп

Президент США Дональд Трамп в новом интервью резко раскритиковал политическое руководство европейских стран, назвав их слабым. Он четко дал понять, что Россия имеет более сильную позицию в этих переговорах, ведь она больше.

Трамп сказал, что у него нет надежды на Европу. Об этом он заявил Politico, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о позиции Украины в мирных переговорах?

Заявления Трампа прозвучали в чрезвычайно чувствительный момент переговоров о прекращении войны России против Украины.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что президент США может оставить Украину и ее континентальных союзников наедине с российской агрессией.

В интервью лидер США не дал никаких заверений европейцам и заявил, что Россия явно находится в более сильной позиции, чем Украина.

Мирный план: последние новости