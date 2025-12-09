Росія має сильнішу переговорну позицію, – Трамп

Президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю різко розкритикував політичне керівництво європейських країн, назвавши їх слабким. Він чітко дав зрозуміти, що Росія має сильнішу позицію у цих переговорах, адже вона більша.

Трамп сказав, що у нього немає надії на Європу. Про це він заявив Politico, передає 24 Канал.

Читайте також Настав час провести президентські вибори в Україні, – Трамп

Що сказав Трамп про позицію України в мирних переговорах?

Заяви Трампа пролунали в надзвичайно чутливий момент переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Європейські лідери висловлюють стурбованість тим, що президент США може залишити Україну та її континентальних союзників наодинці з російською агресією.

В інтерв'ю лідер США не дав жодних запевнень європейцям і заявив, що Росія явно перебуває у сильнішій позиції, ніж Україна.

Мирний план: останні новини