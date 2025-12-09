Росія має сильнішу переговорну позицію, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію, ніж Україна.
- Європейські лідери стурбовані, що США можуть залишити Україну наодинці з російською агресією.
Президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю різко розкритикував політичне керівництво європейських країн, назвавши їх слабким. Він чітко дав зрозуміти, що Росія має сильнішу позицію у цих переговорах, адже вона більша.
Трамп сказав, що у нього немає надії на Європу. Про це він заявив Politico, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про позицію України в мирних переговорах?
Заяви Трампа пролунали в надзвичайно чутливий момент переговорів щодо припинення війни Росії проти України.
Європейські лідери висловлюють стурбованість тим, що президент США може залишити Україну та її континентальних союзників наодинці з російською агресією.
В інтерв'ю лідер США не дав жодних запевнень європейцям і заявив, що Росія явно перебуває у сильнішій позиції, ніж Україна.
Мирний план: останні новини
У понеділок 8 грудня Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії та продовжив висловлювати протест проти передачі української території Росії в рамках мирної угоди.
Своєю чергою, Трамп сказав, що мало приділяє значення ролі європейських лідерів у прагненні покласти край війні, адже "вони тільки говорять".
Дональд Трамп також заявив, що Зеленський не читав мирний план. Він наголосив, що президент України не знає деталей.