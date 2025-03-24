Трампа все больше злят удары по инфраструктуре после "частичного перемирия", – The Telegraph

В Белом доме надеются на достижение перемирия до Пасхи – то есть до 20 апреля. Однако ракетные обстрелы и атаки дронами, которые продолжаются несмотря на договоренность о "частичном перемирии" злят Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Россия пытается затянуть переговоры

Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно встречи в Саудовской Аравии: Вашингтон надеется, что эти переговоры смогут проложить путь к "полному" прекращению огня и положить конец российско-украинской войне.

Однако в Кремле преуменьшили ожидания, предположив, что встреча "только начинается" и впереди "тяжелые переговоры".

Украина и Европа выразили обеспокоенность, что Россия медлит и пытается выиграть время на поле боя – это, вероятно, разочарует Дональда Трампа, который обещал быстрое прекращение войны.

Источники, близкие к Трампу вечером в воскресенье, 23 марта, дали понять, что он был готов дождаться выгодной сделки. В то же время некоторые заявили, что президента США "все больше злят" ракетные удары и атаки с использованием дронов, которые продолжаются несмотря на обещание обеих сторон заключить частичное перемирие,

Он будет разочарован, если они (Украина и Россия, – 24 Канал) продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики,

– сказал один источник, близкий к администрации.

По словам приближенных к президенту лиц, обстановка в Белом доме остается спокойной, и они "доверяют процессу".

Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По словам Рустема Умерова, во время встречи им удалось обсудить ключевые моменты, в частности по энергетике.