Глава МИД Турции предупредил Россию о риске "упасть в глазах" Трампа

Глава МИД Турции совершил визит в Москву и 29 –30 мая пробудет в Киеве. Хакан Фидан оценил перспективность мирных переговоров между Украиной и Россией.

Во время путешествия в Киев министр Фидан дал интервью журналистам в поезде. Он указал на сдержанный прогресс в мирных переговорах России и Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet.

Смотрите также Зеленский провел совещание с Умеровым, Сибигой и Ермаком: какая главная тема

Что сказал Фидан

Чиновник заявил, что, мол, положительным моментом является то, что обе стороны хотят прекращения огня. И россияне, и украинцы должны представить свои видения этого процесса и обменяться ими.

Фидан отметил, что позиции Киева и Москвы по прекращению огня сначала будут далеки друг от друга. Он выразил надежду, что турецкое посредничество поможет сблизить стороны.

Также глава МИД Турции подчеркнул важную роль США. По его словам, Украина и Европа продемонстрировали гибкость в адаптации к позиции Вашингтона, приняв его призыв к полному прекращению огня.

"Если Россия не сможет проявить такую же гибкость, это может поставить ее в невыгодное положение в глазах США", – сказал Фидан.

Министр ждет подтверждения встречи делегаций Украины и России 2 июня в Стамбуле.