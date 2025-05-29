Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает 24 Канал.

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Зеленский провел совещание по дипломатической работе

По словам президента, Украина фактически ежедневно согласовывает позиции с международными партнерами. Разговоры состоялись, в частности, с представителями США и стран Европы.

Всем надо говорить честно. Всем в мире. И особенно тем, кто поддержал прекращение огня,

– подчеркнул он.

Украина держит контакт с союзниками на фоне усиления российских обстрелов и осложнения ситуации на фронте.

Также, Зеленский сообщил о докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он касался ситуации на фронте и результатов дальнобойных ударов по территории России. Глава государства поблагодарил украинских защитников за эффективность и отметил, что россияне должны на собственном опыте почувствовать, что такое война, чтобы иметь стимул к реальной дипломатии.

Ранее сообщалось, что Россия все еще не передала "меморандум" ни Украине, ни Турции. Зато оккупанты предлагают проведение нового раунда переговоров в Стамбуле.

В то же время Украина передала России свой вариант "меморандума" о прекращении огня.