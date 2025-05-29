Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу RTL.
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Когда возможен мир в Украине
Зеленский призвал усилить международное давление на Россию для прекращения войны в Украине. Он добавил, что пока не видит готовности к миру со стороны Путина.
Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина,
– заявил украинский лидер.
В то же время он отметил, что возможно промежуточное решение – прекращения огня.
Напомним, накануне Зеленский выразил надежду, что до июня 2026 года войны в Украине уже не будет. Он отметил, что именно тогда российская экономика начнет чувствовать эффект от санкций, которые уже введены.