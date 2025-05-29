Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

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Коли можливий мир в Україні

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Він додав, що наразі не бачить готовності до миру з боку Путіна.

Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна,

– заявив український лідер.

Водночас він зазначив, що можливе проміжне рішення – припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні Зеленський висловив сподівання, що до червня 2026 року війни в Україні вже не буде. Він зазначив, що саме тоді російська економіка почне відчувати ефект від санкцій, які вже запроваджені.